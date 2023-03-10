محمد حجازى للقاهرة الإخبارية: مبادرة الصين الحل الأمثل للأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف «حجازي»، خلال حواره فى برنامج «ثم ماذا حدث»، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية» أن أوروبا تحولت إلى ساحة للمعركة، وأنها فى معضلة حقيقية.

وأوضح أن واشنطن تعمل على إضعاف موسكو وإخلال علاقتها بالصين، مشيرا إلى أن الأخيرة أقرب لدول العالم الثالث وأنها قادمة بقوة.

وتابع بأن المبادرة الصينية هى الأمثل وتحترم القانون الدولى وتخاطب الغرب وأوكرانيا، موضحا أن أسس الحل فى الأزمة الأوكرانية الروسية، فى البندين الأول والثانى من مبادرة الصين، والتى تؤكد احترام سيادة الدول: "المعادلة الصفرية فى الحرب بين كييف وموسكو لن ينتصر فيها أحد، لا بد من تفاهم روسى أمريكى لحل الأزمة".

وواصل: "العالم يشهد حربا عالمية شاملة وهادئة وتهديد الناتو لن تقبله روسيا، لأنه يمس أمنها الوطنى والولايات المتحدة صاحبة القرار فى حسم المعركة".

وأشار إلى أن الضغط الشعبى فى أوروبا سيؤثر على المشهد، وأن الحكومات ستسمح للاحتجاجات إذا استمرت الحرب، لافتا إلى أن واشنطن تدرك مع التغيرات الواقعة أن الصين قادمة، وأن المعركة تستلزم استبعاد موسكو من المشهد.

واستكمل: "الاحتجاجات ربما تمثل ضغوطا على الساسة فى أوروبا، وتبعث رسالة بضرورة إنهاء الحرب، والدول الأوروبية قد تستخدم الاحتجاجات سلاحا لإنهاء المعركة وكان متوقعا أن تكون أوروبا أقوى اقتصاديا".