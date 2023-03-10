محمد حجازى لـ«القاهرة الإخبارية»: الهدف من دعم أوروبا لأوكرانيا إضعاف الصين

جدة - نرمين السيد - وأضاف «حجازى»، خلال لقائه فى برنامج «ثم ماذا حدث»، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العدو الأدق والمستهدف من دعم أوروبا لأوكرانيا هو ضعف الجانب الصينى، حيث إن انتصار روسيا يعنى تقدم الصين على اللائحة الدولية لتكون الولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة الثانية.

وتابع «حجازى» بأنه يمكن القول إن الصين مستهدفه من الجانب الأمريكى، مؤكدا أن روسيا ترى أنها تدافع عن مصالحها وأمنها القومى، حيث كانت تلك المناطق التى تحارب من أجلها روسيا الآن تابعة للاتحاد السوفيتى من قبل.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن روسيا لها رغبة كاملة فى أن تكون حدودها بقدر كبير من العزلة، أى أنها تريد أن تكون حدودها بعيدة عن حدود حلف الناتو والتحالفات الدولية الأخرى، والخاسر الوحيد من الحرب الروسية الأوكرانية هم المواطنين اللذين تركوا ديارهم ونزحوا إلى الدول الأوروبية المجاورة للحفاظ على أرواحهم من الهلاك.