«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا بعنوان «الإخوان والاستخبارات البريطانية»

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج «10 داونينج ستريت»، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «الإخوان والاستخبارات البريطانية.. علاقات ومصالح»، وعرض التقرير، بعض التصريحات لأشهر الكتاب.





وقال الكاتب روبرت درايفوس: «الإخوان تمتعت بدعم من المخابرات والدبلوماسيين»، كما أشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان تتحكم فى 13 مؤسسة مالية واجتماعية كبرى فى بريطانيا، كما تسيطر الإخوان على 39 مؤسسة إعلامية وسياسية وتعليمية فى بريطانيا.

ويرتبط الإخوان المسلمون فى بريطانيا، وفق دراسة نشرها المركز الأوروبى، بمنظومة مهمة للغاية من المصالح، التى ترتبط بأمور سياسية وأمنية واجتماعية، جعلت لهم أهمية كبرى لدى الحكومات المتعاقبة، ويتم ذلك من خلال نظام مؤسسى محكم، حيث يشمل منظومة من الجمعيات، وصلت إلى ما يقارب 60 منظمة داخل بريطانيا.

وتنامى حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لجماعة الإخوان فى بريطانيا، وتشير التقديرات إلى أن تنظيم الإخوان يمتلك ثروات مالية تتراوح بين 8 ـ 10 مليارات دولار.

وحصلت شركات الإخوان ومؤسساتها على الوضع القانونى، ويرجع ذلك إلى تخوف بريطانيا من أن تتحول أنشطة الجماعة إلى النشاط السرى لضرب المصالح البريطانية وتهديد أمنها.

وأدت حرية الحركة لجماعات الإسلام السياسى فى بريطانيا إلى إيصال النفوذ للبرلمانيين، على رأسهم جيريمى كوربين زعيم حزب "العمال"، المتهم بالتقرب من الجماعة، والظهور فى مؤسساتها فى أكثر من مشهد مختلف.