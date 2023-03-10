العالم اليوم - فرنسا.. مقترح قانون لضبط نشر صور الأطفال على الإنترنت

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 10:20 مساءً - تقدم نواب في البرلمان الفرنسي بمقترح قانون يحد من نشر الصور الخاصة بالأطفال على الإنترنت، ويستهدف مشروع القانون وفق مراقبين بشكل أساسي المؤثرين الذين يكتسبون الشهرة والمال من خلال عرض حياة أطفالهم على منصات التواصل الاجتماعي.

فما جدوى هذا القانون إن فُرِض؟.. وهل هو قادرٌ على حمايتهم من الاستغلال على اختلاف أشكاله؟.

في محاولة لحماية خصوصية الأطفال وتجنيبهم التعرض للاستغلال من قبل أبويهم رفع مجلس النواب الفرنسي مقترح قانون يضبط نشر صور الأطفال على الإنترنت.

مشروع القانون الذي تدعمه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون يستهدف بشكل خاص مجموعة متنامية من المؤثرين الذين يكتسبون الشهرة والمال من خلال عرض حياة أطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

من الأمثلة على هذه الانتهاكات قيام بعض الآباء بنشر مشاهد مهينة تهدف إلى إضحاك المستخدِمين.. ولم يستثن مشروع القانون تلك الصور التي يدرجها بعض الآباء على حساباتهم اعتقادا منهم بأنها عادية.

وتحاجج هذه الجمعيات ىأنه حتى لو كانت الصور عادية و"بريئة" فقد تُستخدم في شبكات تستغل الأطفال جنسياً.

ويقول نائب فرنسي يتبنى مشروع القرار أن 50% من الصور التي تُنشر في مواقع استغلال الأطفال جنسياً تكون منشورة أساساً عبر حسابات الآباء في مواقع التواصل.

مشروع القانون هذا قد لا يرق لفئة كبيرة من الفرنسيين فوفق ما نشرته صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية فإن أكثر من نصف الآباء الفرنسيين نشروا صورا لأطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي

يقول الكاتب الصحفي، محمد كلش، في حديث لـ"دوت الخليج":