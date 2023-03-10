العالم اليوم - شاهد.. النيادي يمارس الرياضة في الفضاء

انتم الان تتابعون خبر شاهد.. النيادي يمارس الرياضة في الفضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 10:20 مساءً - نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة له وهو يمارس الرياضة في الفضاء، موضحا أهميتها الكبيرة في المحافظة على صحة رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

وفي تعليقه على الصورة التي نشرها على حسابه في تويتر، قال سلطان النيادي: "على الأرض الرياضة مهمة.. أما في الفضاء فلا غنى عنها".

وتابع: "نمارس الرياضة على متن محطة الفضاء الدولية لنحو ساعتين ونصف يوميا، لتفادي ضمور العضلات وضعف العظام في بيئة الجاذبية الصغرى".

وفي وقت سابق الجمعة، نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، على حسابه في تويتر، صورا توثق مشاركة رائد الفضاء الإماراتي في "تجربة زراعية" في الفضاء.

وأرفق المركز الصور بتعليق: "رائد الفضاء سلطان النيادي يقوم بحفظ عينات من ثمار الطماطم، التي كانت قد تمت زراعتها من قبل على متن محطة الفضاء الدولية".

وأوضح أن ذلك تم "تمهيدا لتحليلها، ضمن دراسة حول تأمين الطعام بشكل مستدام في الفضاء (تجربة Veg-05 الزراعية بالفضاء)".

والخميس، شارك النيادي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، روعة المشهد من محطة الفضاء الدولية، من خلال مقطع فيديو وثق كوكب الأرض من الفضاء، أثناء تحليق محطة الفضاء الدولية فوق قارة إفريقيا.

وعلّق على الفيديو، بالقول: "أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة (كوبولا) على متن محطة الفضاء الدولية".

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق "كرو-6": "كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها".

والأربعاء، نشر النيادي أول رسالة له من الفضاء بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، قائلا في تغريدة على تويتر: "سلام إلى الأرض من الفضاء.. سلام إلى الوطن وقادته. سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرة".

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح الأسبوع الماضي.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية. ويشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.