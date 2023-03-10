شخص يقتل زوجته في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 10 مارس 2023 10:07 مساءً - دوت الخليج - قالت مصادر أمنية بأن شخصا أقدم على ضرب زوجته جنوب عمان بواسطة أداة راضة ما أدى لوفاتها . وقد تم القبض على القاتل بينما حولت الجثة للطب الشرعي .

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