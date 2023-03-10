القاهرة الإخبارية.. تعزيزات أمنية لتحرير رهائن داخل صيدلية بألمانيا

جدة - نرمين السيد - أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بأن الشرطة الألمانية دفعت بتعزيزات أمنية لتحرر رهائن داخل صيدلية جنوب البلاد.



جدة - نرمين السيد - أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بأن الشرطة الألمانية دفعت بتعزيزات أمنية لتحرر رهائن داخل صيدلية جنوب البلاد. وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنَّ الشرطة الألمانية على اتصال مع محتجز الرهائن فى الصيدلية، كما أنها استدعت قوات خاصة لتحرير الرهائن.

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