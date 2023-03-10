خبير أمنى لـ «القاهرة الإخبارية»: سيريلانكا تمر بأزمات خطيرة

جدة - نرمين السيد - قال أسانجا أبياجوناسيكيريا، الخبير السيريلانكى فى الأمن الدولى، إنَّ سيريلانكا تمر بأزمات عديدة منها أزمة فى الكهرباء وفقدان القدرة على سداد الديون و أزمة فى توفير المواد الغذائية، إذ ذكر أن تلك الأزمات خطيرة للغاية، فهى تؤثر بشكل كبير على الشعب فى سيريلانكا، "إذا نظرت إلى حوالى 50% من الشعب، نجد أنهم يعانون من الأوضاع الاقتصادية، بل أن البعض يلقى حتفة بسبب تلك الكوارث التى نمر بها وهى نقص المواد الغذائية".





وأضاف "أبياجونا سيكيريا"، خلال لقاء له عبر سكايب، فى برنامج "العالم شرقا"، مع الإعلامية منى شكر، ويعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تعداد السكان فى سيريلانكا يقل منه الكثير بسبب الأزمات، "لذلك نحن نحاول جاهدين أن يكون هناك تعاون مع الصين وعلاقات ثنائية معها حتى نستطيع إعادة هيكلة تسديد الديون، والآن يتم المفاوضات مع الصين". وأوضح الخبير السيريلانكى، أنَّ الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها للدولة المفلسة، فى خطوة من شأنها إزالة العقبة الأخيرة أمام الإفراج عن خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولى بقيمة 2,9 مليار دولار، إذ تسببت أزمة اقتصادية غير مسبوقة فى سريلانكا التى يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، فى نقص حاد فى المواد الغذائية والوقود والأدوية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائى والتضخم الجامح. وكانت حكومة الرئيس السريلانكى رانيل ويكرمسينغه تعمل على تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لتصحيح مسار المالية العامة السريلانكية المنهارة.

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