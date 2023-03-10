العالم اليوم - "العالمية القابضة" تحقق أعلى أرباح في تاريخها خلال 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 09:22 مساءً - حققت الشركة العالمية القابضة (IHC)، ومقرها أبوظبي، أعلى أرباح في تاريخها خلال العام الماضي، مدفوعة بنتائج الشركات التابعة لها وعمليات الاستحواذ المحلية والعالمية التي تم استكمالها في 2022.

وقالت الشركة في بيان، الجمعة، إن أرباحها في العام الماضي ارتفعت إلى 32.6 مليار درهم (حوالي 8.9 مليار دولار)، مقابل 11.6 مليار درهم في العام السابق.

ونمت إيرادات الشركة العالمية القابضة بنسبة 78 بالمئة في العام الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 50.9 مليار درهم.

وفي الربع الأخير من العام الماضي منفردا، حققت الشركة نموا ملحوظا في صافي الأرباح لتصل إلى 8.3 مليار درهم، مقابل 4.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 91 بالمئة، "نتيجة لأداء الأعمال الإيجابي عبر جميع القطاعات في ظروف السوق العالمية الحالية غير المواتية".

وبنهاية العام الماضي قفز إجمالي أصول الشركة إلى 282 مليار درهم، مقابل 89 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بنسبة نمو قدرها 156 بالمئة، بحسب البيان.

ودفعت الزيادة في عدد الشركات للشركة العالمية القابضة من 302 شركة في عام 2021 إلى 482 شركة فرعية و4 مشروعا مشتركا وشريكا في عام 2022 إلى تعزيز نمو الأعمال التجارية العالمية للشركة والتطورات في قطاعات الأعمال الأساسية التسعة للشركة، وهي الطاقة النظيفة، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والعقارات، وتجارة التجزئة والترفيه ورأس المال في 20 دولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا وشمال وجنوب أميركا.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن "البيئة الخارجية التي واجهناها في 2022 كانت مختلطة في بعض الأسواق الرئيسية. ومع ذلك، فإن استراتيجيتنا التي تم تحديدها في عام 2021 عملت على مواءمتنا مع المحركات الرئيسية للنمو العالمي ونرى تقدما قويا عبر أعمالنا وأولوياتنا الاستراتيجية. ولقد ظل الاقتصاد العالمي مرنا، حيث أتاح التخفيف الأخير لقيود COID19 في الصين مزيدا من أسباب التفاؤل في عام 2023".

وكانت الشركة العالمية القابضة استحوذت العام الماضي على 50 بالمئة من شركة الطاقة التركية "كاليون"، كما استحوذت على 15 بالمئة من أسهم برجيل القابضة الإماراتية، و54 بالمئة من شركة أميركوم لتزويد الحلول التقنية، و100 بالمئة من أسهم أميركوم مصر، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة في ثلاث شركات تابعة لمجموعة أداني الهندية، ودخول سوق أميركا اللاتينية باستثمار 734 مليون درهم في بنك "لولو" أحد اللاعبين سريعي النمو في مجال البنوك الجديدة في السوق الكولومبي.

وتخطط الشركة في 2023 إلى "المزيد من التوسع في جميع القطاعات، وتحديدا في قطاعات المرافق والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات".