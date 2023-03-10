بيان لوزارة التنمية حول سيدة اربد التي تنام على الأرصفة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 10 مارس 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج - - تابعت وزارة التنمية الاجتماعية حالة سيدة جرى نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي . وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان الاربعاء : إنها تابعت حالة السيدة التي جرى نشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأربعاء، مضيفة سيتم التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لإجراء التدخلات اللازمة للسيدة. ولم تكشف الوزارة عن طبيعة هذه التدخلات التي تضمنها البيان . وكانت معلومات متداولة قالت أن هذه السيدة تجوب الشوارع منذ زمن وتنام على الارصفة وليس لها من معيل . وحسب وكالة بترا ، فإن لها ولدين اثنين .

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