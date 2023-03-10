تايوان تحدد 13 يناير 2024 موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت اللجنة المركزية - فى بيان نقلته صحيفة "تايوان نيوز" المحلية - أن المرشحين سيتقدمون للتسجيل خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر القادم، وسيتم الإعلان عن القائمة الرسمية للمرشحين المعتمدين قبل 5 ديسمبر القادم.
وسيؤدى المشرعون اليمين فى الأول من فبراير 2024، بينما يتولى الرئيس الجديد ونائب الرئيس منصبهما لولاية مدتها أربع سنوات فى 20 مايو 2024.
ولم يختر أى حزب سياسى كبير مرشحه حتى الآن، على الرغم من أنه ينظر إلى رئيس حزب الشعب التايوانى كو وين جى، على نطاق واسع باعتباره الأوفر حظا فى الفوز بالانتخابات.
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