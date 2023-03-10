القاهرة الإخبارية.. هل توجد فرصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب؟

جدة - نرمين السيد - قال أندريا باتلانوف، رئيس رابطة الدبلوماسيين في روسيا، إنَّ المفاوضات لا بد أن تكون بين الأطراف المتنازعة، والفكرة الرئيسية فى المنطقة هو أن يكون هناك إعلان من روسيا لقبول هذه الشروط.





وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم" خلال فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنَّه لا بد أن يكون هناك حديثًا سياسيًا من قبل موسكو، لافتًا إلى أنه من الصعوبة أن نتخيل بأن هذه المحادثات سوف تصل إلى نتيجة، إذا لم يلتزم الطرفان بالشروط وإلا فإن النتيجة ستكون صفر. وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مباحثات بين الجانبين الروسى والأوكرانى، فيما يتعلق بالأمور الإنسانية وتبادل الأسرى والجنود من كلا الجانبين، لكن بالنسبة للأمر الصعب الذى لا يمكن التفاوض عليه، هو الأمر الحربى لأن هناك 3 أسباب بالنسبة إلى روسيا، وهى تريد أن تحافظ عليها، الأول هو القضاء على كل المتعصبين فى أوكرانيا، والثانى يتعلق بأنه فى الأراضى الأوكرانية لابد من نزع سلاح كل من هو بها، والثالث هو الإيقاف الحالى السريع لتسليح البلاد الأوكرانية بالأسلحة الأوروبية التى يقتلون بها الروس.

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