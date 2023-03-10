العالم اليوم - "ميتا" تدرس إطلاق شبكة اجتماعية جديدة منافسة لـ"تويتر"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 08:16 مساءً - أعلنت "ميتا بلاتفورمز" الشركة الأم لفيسبوك أنها تعمل على منصة اجتماعية جديدة "لمشاركة الرسائل النصية" في مشروع يعتبر منافسا محتملا لـ"تويتر".

وقالت المجموعة الأميركية في بيان مقتضب "نحن نستكشف شبكة اجتماعية منفصلة ولامركزية لمشاركة الرسائل النصية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر "ميتا" تدرس إطلاق شبكة اجتماعية جديدة منافسة لـ"تويتر" .. في رعاية الله وحفظة