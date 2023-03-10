العالم اليوم - الصين: استئناف العلاقات بين السعودية وإيران "نصر للحوار"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 08:16 مساءً - قال وزير خارجية الصين وانغ يي اليوم، الجمعة، إن المحادثات الناجحة بين إيران والسعودية في بكين نصر للحوار والسلام، وذلك بعدما قادت الصين تحولا دبلوماسيا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله في اختتام الحوار بين السعودية وإيران "هذا نصر للحوار، ونصر للسلام، ويقدم أنباء طيبة عظيمة في وقت يشهد فيه العالم كثيرا من الاضطرابات".

وجاء في بيان ثلاثي مشترك أصدرته وزارة الخارجية الصينية أن كبار مسؤولي الأمن من السعودية وإيران أجروا محادثات لم يعلن عنها في بكين واستمرت من السادس إلى العاشر من مارس.

وعبرت الأطراف الثلاثة في البيان عن استعدادها لبذل "كل جهد ممكن" لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وقال وانغ "بصفتها وسيطا يتمتع بحسن النية وموثوقا به، أدتالصين واجبها بكل أمانة باعتبارها الدولة المضيفة".

وذكر أن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم وستظهر تحليها "بالمسؤولية" بصفتها دولة كبرى.

أهم نقاط الاتفاق