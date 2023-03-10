العالم اليوم - "إس في بي" تفشل في زيادة رأسمالها وتجري مفاوضات لبيع أصولها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 07:19 مساءً - فشلت مجموعة "إس في بي فاينانشال غروب" المالية، في محاولتها لزيادة رأس المال مع تسابق المودعين إلى سحب أموالهم من "بنك سيلكون فالي" التابع لها خوفا من الإفلاس، فيما تجري حاليا مفاوضات لبيع أصولها.

وتدرس مؤسسات مالية كبيرة إمكانية تقديم عرض شراء للمجموعة، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي"، الجمعة.

وكانت المجموعة تصر على مدى شهور على أنها لن تقوم بإعادة هيكلة مركزها المالي بدرجة كبيرة، غير أنها فاجأت المستثمرين، الأربعاء الماضي، بإعلانها إصدار أسهم بقيمة 2.25 مليار دولار وتحملت خسائر بقيمة 1.8 مليار دولار من بيع جزء كبير من أوراقها المالية المتاحة للبيع، بحسب بلومبرغ.

وقامت مجموعة "إس في بي فاينانشال غروب" التي مقرها في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا بإجراءات هذا الأسبوع لدعم رأس المال بعد تعرضها إلى خسائر في محفظة الأوراق المالية وتباطؤ في عملية التمويل من الشركات المدعومة برأس المال المغامر التي تقدم المجموعة خدماتها لها.

هبط سهم المجموعة بنسبة 69 بالمئة في بداية تعاملات الجمعة في نيويورك قبل وقف التداول عليه، وذلك بعد أن هوى بنسبة 60% في تعاملات الخميس.

وسجلت سندات الشركة هبوطا قياسيا، ما أدى إلى حالة ذعر تسببت في موجة بيع واسعة النطاق لأسهم البنوك حول العالم.