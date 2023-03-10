الصحافة الألمانية تستبعد إرهابية حادث إطلاق النار فى هامبورج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال ميسرة بكور، مدير المركز الأوروبى للدراسات، إن الصحافة الألمانية تستبعد إرهابية حادث إطلاق النار فى هامبورج، مشيرا إلى أن التقارير والأخبار الواردة تقول إن منفذ حادث إطلاق النار داخل الكنيسة ينتمى إلى جماعة شهود يهوه.





وأضاف بكور خلال ظهوره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، أن الصحافة الألمانية أشارت إلى أن منفذ الحادث من بين القتلى، ودخل بالقوة وأطلق النار من سلاحه وعمره بين الـ35 إلى 40 عاما. وتابع أن منفذ الحادث ليس لديه أعمال متطرفة سابقة، متابعا: «الحادث أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفل لم يولد بعد». وأوضح مدير المركز الأوروبى للدراسات، أن الصحافة الألمانية تشير إلى أن دافع منفذ الحادث ربما يكون انتقاميا بسبب فصله من جماعة شهود يهوه، وأدى الحادث إلى حالة استنفار للشرطة الألمانية التى فتشت المبنى بالكامل وأخرجت ما تبقى من مواطنين كانوا بالداخل، مع فرض إجراءات أمنية مشددة حول موقع الحادث.

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