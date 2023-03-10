القاهرة الإخبارية.. ماكرون: لا نريد عولمة الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن هناك سعيًا للتوصل إلى إطار قانونى لحماية أوروبا فى مجالات الأمن والطاقة، مُشيرًا لضرورة مساعدة الشعب الأوكرانى؛ كى يصل لوضع أفضل حتى يحين موعد المفاوضات بين الجانبين، موضحًا أنه لا يريد عولمة الحرب فى أوكرانيا، وأنه يجب مواكبة التحديات التى يفرضها السياق العالمى الجديد.





وأضاف "ماكرون" خلال مؤتمر صحفى، عُقد فى باريس بين الرئيس الفرنسى ورئيس الوزراء البريطانى، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أ، المجتمع الدولى ناقش الكثير من القضايا خلال "كوب 27"، منها الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الخبراء الذين يستطيعون تقديم الدعم: "نتعاون مع بريطانيا فى قضية الطاقة الهيدروجينية". أشار "ماكرون" إلى ضرورة محاربة الهجرة غير الشرعية، حتى تتم حماية الجنس البشرى من الخطر، إذ تعتبر تلك القضية من القضايا العالقة، وهناك نحو 55 من الشبكات التى تساعد على هجرة المواطنين. وتابع: "ناقشنا اليوم بعض الأمور التى تخص المجتمعات المحلية ومشاركتها حتى نستطيع الاستثمار فى بعض القضايا التى ناقشناها؛ لكى يكون هناك تكامل"، وأوضح أن هناك قدرات واعدة فى البلدين، وأن هذه القمة خرجت بروح عالية.

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