سوناك: اتفقنا مع باريس على إنشاء مركز مشترك لمواجهة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، إن هناك الكثير من التحديات التى تواجه فرنسا وبريطانيا، وإن كلا منهما يريد خدمة شعبه، موضحا أن فرنسا وبريطانيا اتفقتا على تدريب الجنود الأوكرانيين، لرفع قدراتهم فى مواجهة التدخل الروسى.





وأضاف "سوناك"، خلال مؤتمر صحفى جمعه بالرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، عقد اليوم فى العاصمة الفرنسية باريس، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المملكة المتحدة، تحاول وضع حد لأزمة الهجرة غير الشرعية بسن التشريعات اللازمة، والتى وصفها بأنها جريمة.

ولفت إلى أن الدولتين اتفقتا على إنشاء مركز مشترك، لمواجهة تلك الجريمة المنظمة، على حد تعبيره.

وأوضح أن البلدين، بريطانيا وفرنسا، تتعاملان من أجل أمن الطاقة، حتى لا تقعا تحت رحمة الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وأن هناك الكثير من الخطوات والتحركات، من أجل الاستغناء عن غاز روسيا.

وتابع: "حققنا تقدما فى محادثاتنا بشأن الطاقة والهجرة غير الشرعية والأمن، ونطور شراكتنا فى هذا المجال، وسنعمل معا للتخلى عن الكربون والاعتماد على الطاقات النظيفة".