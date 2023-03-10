روسيا: إحباط 64 هجوما إرهابيا خلال عام 2022

جدة - نرمين السيد - وفى بيان بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لإنشائها، قالت اللجنة الروسية: "فى عام 2022، قامت أجهزة إنفاذ القانون بإحباط 64 هجومًا إرهابيًا، و54 جريمة إرهابية فى مرحلة الإعداد".
كما أشارت التقارير إلى أنه فى العام الماضى، تم قمع أنشطة 68 خلية سرية تابعة لمنظمات إرهابية دولية على الأراضى الروسية، فيما لا تشمل فئة الجرائم الإرهابية فقط وقائع الإعداد لهجمات إرهابية، وإنما تشمل أيضا أنشطة التجنيد فى المنظمات الإرهابية، والدعوات العامة للإرهاب، واحتجاز الرهائن وغيرها.
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