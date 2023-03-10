العالم اليوم - القط النجم.. "جاسيك" يجذب السياح لمدينة بولندية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 06:22 مساءً - يتوافد محبو القطط على مدينة شتشيتسين البولندية، لإلقاء نظرة على "جاسيك"، القط المكتنز بلوني فرائه الأسود والأبيض، الذي انتشر انتشارا واسعا على الإنترنت، وصار نجما على وسائل للتواصل الاجتماعي.

ويسترخي القط فوق بطانية صغيرة في صندوق خشبي مفتوح الواجهة من صنع مالكه، ويعيش في شارع كاشوبسكا منذ أكثر من 10 أعوام. وأصبح منزله المقصد الأعلى تقييما في مدينة شتشيتسين على تطبيق خرائط غوغل.

وتفوق موقع "القط جاسيك" على الخريطة، الذي تلقى عشرات تقييمات "الخمس نجوم"، على معالم جذب مثل قلعة النهضة، ليتربع على عرش المركز الأول. والموقع موجود على الخريطة بالقرب من متجر يبيع حقائب مزينة بوجه القط.

وقالت كارولينا نوفاك، مديرة الحساب الرسمي على "تيك توك" لمنطقة ويسترن بوميرانيا، حيث تقع المدينة التي يعيش فيها "جاسيك": "إنه بمثابة كيم كارداشيان (نجمة تلفزيون الواقع) عالم القطط. بدأ السياح في البحث عنه عندما اكتسب شعبية على الإنترنت".

وقال شيمون ماكسميوك، وهو موظف في مركز معلومات سياحي في شتشيتسين، إن قصص من يأتون من أماكن بعيدة لرؤية جاسيك "مذهلة".

وأضاف: "جاء رجل من النرويج على متن رحلة جوية. وقال إن جاسيك دفعه إلى اتخاذ القرار بالقدوم إلى هنا. بسبب جاسيك زادت السياحة زيادة ضخمة، أكثر بكثير من توقعاتي أو تخيلاتي"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويرجع بعض المعجبين شهرة جاسيك إلى وجهه اللطيف المحبب، بينما يقول آخرون إن شهرته هي التي تجذب الزوار إلى مدينة تشتهر بالفعل بقلاع تاريخية وحدائق ومناظر طبيعية خلابة عند النهر.

لكن بعض سكان شتشيتسين أعربوا عن قلقهم من الأمر أيضا. وتقول ممرضة في جمعية شتشيتسين لرعاية الحيوانات، إن الناس يقدمون طعاما "غير مناسب" لجاسيك.