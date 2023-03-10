تعيين هايلبرون مبعوثا خاصا لفرنسا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - عين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بيير هايلبرون نائب الرئيس السابق للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، مبعوثًا خاصًا لفرنسا للإغاثة وإعادة الإعمار فى أوكرانيا.





وكتب هايلبرون - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "إنه لشرف كبير أن يتم تعيينى مبعوثًا خاصًا لفرنسا لإغاثة وإعادة إعمار أوكرانيا من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.. إنه تحدٍ كبير ومسؤولية جماعية ضخمة".

يذكر أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، قال فى وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبى وشركائه سيساعدون فى خلق ظروف جذابة للمستثمرين من القطاع الخاص الذين يمكنهم المشاركة فى إعادة إعمار أوكرانيا، بينما يتعين على روسيا أيضًا دفع ثمن الدمار والأضرار التى سببها حربها.