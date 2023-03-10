لافروف: الصين تؤكد استمرار تعاونها مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف فى تصريحات - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة- إنه "خلال محادثات وانج يى فى موسكو معى ومع سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، وأثناء الاجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد بوضوح استمرار القادة الصينيين بعد المؤتمر الأخير للحزب الشيوعى الصينى فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع روسيا وتنفيذ المشاريع الثنائية التطلعية والسلوك المشترك المسؤول على المسرح الدولى، حيث أننا نتفهم إلى أى مدى يعتمد دور روسيا والصين فى ضمان استقرار الوضع".
كما أشار الوزير إلى أنه لاحظ استمرار السياسة الخارجية الصينية فى تصريحات وزير الخارجية الصينى تشين جانج خلال الاجتماع على هامش اجتماع وزراء مجموعة العشرين فى نيودلهى.
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