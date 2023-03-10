بيان سعودى صينى إيرانى: اتفاق على عودة العلاقات بين الرياض وطهران

جدة - نرمين السيد - اتفقت السعودية وإيران والصين فى بيان ثلاثى مشترك، اليوم الجمعة، على إعادة العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارات فى الرياض وطهران، مؤكدين احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، كما اتفقتا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمنى بينهما الموقعة فى 2001، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".





وفى البيان المشترك اليوم الجمعة، أعلنت السعودية والصين وإيران، أنه تم توصل المملكة العربية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية. كما اتفقتا البلدان على أن يعقد وزيرا الخارجية فى البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقتا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمنى بينهما، الموقعة فى 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون فى مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة فى 27/5/1998، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الروسية "واس". وأكد البيان المشترك للدول الثلاث أن الاتفاق بين البلدين استجابة لمبادرة "كريمة" من الرئيس الصينى شى جين بينج، بدعم "بكين" لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية وإيران.

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