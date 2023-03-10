الاتحاد الأوروبى يتوصل لاتفاق مؤقت لخفض استهلاك الطاقة بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هذا الاتفاق يعد جزءا من خطط الاتحاد الأوروبى لتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050، مشيرة إلى أنه يجب اعتماده رسميًا من قبل البرلمان الأوروبى ودول الاتحاد، لكى يدخل حيز التنفيذ.
من جانبها، رحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق المؤقت، الذى يشمل أيضا إجراءات لمعالجة فقر الطاقة، فيما قال فرانس تيمرمانز رئيس المفوضية الأوروبية لشئون المناخ "يعتبر توفير الطاقة خطوة أساسية لإنقاذ الكوكب، وفى الأشهر الأخيرة أظهر الأوروبيون أنهم مستعدون وقادرون على مواجهة هذا التحدى، وأثبتت صناعتنا أنها تستطيع تحسين استخدام الطاقة وعمليات الإنتاج ".
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