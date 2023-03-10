الإمارات تناقش مع أمريكا رفع سقف الطموح المناخى فى COP28

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيـن لمؤتمر الأطراف COP28، جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص لشؤون المناخ وعدد من كبار مسؤولى الحكومة الأمريكية فى البيت الأبيض، لمناقشة رفع سقف الطموح المناخى العالمى والطريق إلى COP28.





وطرح الجابر خلال الاجتماع، رؤية دولة الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادى والعمل المناخى بشكل متزامن، مؤكدا التزام رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 بدفع العمل عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخى. كما تناول النقاش تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومستجدات إجراءات السياسات المناخية الأمريكية الأخيرة، والحاجة إلى الاستثمار فى سلاسل التوريد العالمية للطاقة النظيفة، ودور الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية (PACE) فى دعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة. حضر الاجتماع ـ الذى عقد بدعوة من المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص لشؤون المناخ ـ جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، وجون بوديستا كبير مستشارى الرئيس للطاقة النظيفة، وآموس هوكستين المنسق الرئاسى الأمريكى الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، وعلى زيدى مستشار البيت الأبيض بشأن المناخ، وآراتى برابهاكار مديرة مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا فى البيت الأبيض، وبريت ماكغورك منسق مجلس الأمن القومى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وماجد السويدى المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين والأمريكيين.

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