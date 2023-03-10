الرئاسة الأوكرانية: نؤيد تمديد اتفاق تصدير الحبوب لأجل غير مسمى

جدة - نرمين السيد - وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، أن أحد أهم القضايا التى نوقشت خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أوكرانيا يوم الأربعاء الماضى، كان تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ما بعد 18 مارس.

أضاف يرماك: "موقف أوكرانيا لم يتغير. هذه إحدى نقاط خطة لسلام التى قدمها الرئيس فولوديمير زيلينسكى. نحن نؤيد تمديد مبادرة الحبوب لفترة غير محدودة. أوكرانيا، من جانبها، تفى بكل ما اتفقنا عليه مع الأمم المتحدة وتركيا ".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال أول أمس الأربعاء، إن ريبيكا جرينسبان، أكبر مسؤولة تجارية بالمنظمة، ستجتمع مع مسؤولين روس فى جنيف، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة تمديد العمل باتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.