وسرد تقرير "القاهرة الإخبارية" تفاصيل حادث هامبورج، والذى أدى إلى حالة استنفار للشرطة الألمانية التى فتشت المبنى بالكامل وأخرجت ما تبقى من مواطنين كانوا بالداخل، مع فرض إجراءات أمنية مشددة حول موقع الحادث.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة الألمانية حرصت على تمشيط المكان تحسبًا لوجود أى متفجرات وعبوات ناسفة، وفى خلال دقائق حوّلت الشرطة المدينة الواقعة شمال البلاد إلى منطقة معزولة بغلق جميع الشوارع والطرق المؤدية إليها، كما أطلقت صافرات الإنذار دون دخول أو خروج أى شخص، مع إرسال تحذيرات إلى سكان المنطقة التى شهدت الحادث عبر هواتفهم المحمولة بعدم مغادرة المنازل لوجود طارئ يهدد حياتهم.
وفى تصريحات مقتضبة، رجحت الشرطة الألمانية، أن يكون منفذ الهجوم من بين القتلى، وأن ليس لديها ما يشير إلى وجود منفذين فارين من موقع الحادث، كما طالبت الشرطة وسائل الإعلام بعدم التكهن حول ملابسات الحادث وهوية منفذ الجريمة، ووعدت بسرعة العمل وكشف الحقائق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليلة مأساوية.. «القاهرة الإخبارية» تروى تفاصيل عزل هامبورج بعد إطلاق النار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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