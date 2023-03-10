شراكة بين «COP28» والأمم المتحدة بشأن حلول تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الذى تستضيفه الإمارات، إبرام شراكة مع مايكل بلومبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بطموحات وحلول المناخ، ومؤسس شركتى بلومبرغ الخيرية وبلومبرغ إل بى.





وبحسب بيان اليوم، تهدف الشراكة إلى تعزيز العمل المناخى من جانب المدن والشركات والمؤسسات المالية والمجتمع المدنى، قبل الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 وأثناء فعالياتها.

وسيكون مؤتمر الأطراف COP28 محطة مهمة فى العمل المناخى وسيشهد إجراء الحصيلة العالمية التى تعد أول تقييم شامل للمساهمات المحددة وطنيا للأطراف الموقعة على اتفاق باريس والتقدم المحرز فى تنفيذ أهداف الاتفاق، بما فى ذلك هدف تفادى تجاوز الارتفاع فى درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "يسرنا إطلاق هذه الشراكة النوعية مع مؤسسات مايكل بلومبرغ والتى تتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 الذى نسعى أن يشكل نقلة نوعية تضع العمل المناخى على مسار واقعى ومنطقى لتحقيق النتائج المنشودة".

وأضاف: "سنركز على أن يكون COP28 مؤتمرا لجميع الأطراف ونحن نعمل على تحقيق هذا الهدف، من الواضح أن أى طرف بمفرده، بما فى ذلك الحكومات، لا يستطيع اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة. لذلك، فإننا نتبع نهج الشراكة والتعاون مع جميع القطاعات، لأننا بحاجة إلى تضافر جهود كل مكونات المجتمعات فى مختلف أنحاء العالم، بما فى ذلك المؤسسات الإنسانية والجامعات والمدن ومنظمات المجتمع المدنى ومجموعات حماية الطبيعة والقطاعات الصناعية، وغيرها".

وقال الجابر: "كلنا ثقة بأن الشراكة بين رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وبلومبرغ ستسهم فى حشد وتوحيد جهود فئات المجتمع العالمى لدعم مؤتمر COP28 فى تحقيق التحول الجذرى الذى نحتاجه من أجل التقدم فى العمل المناخى العالمى".