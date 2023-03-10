العالم اليوم - أردوغان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو

انتم الان تتابعون خبر أردوغان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 02:16 مساءً - وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، مرسوما يقضي بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتكون في 14 من مايو المقبل، وذلك قبل شهر من الموعد المقرر على الرغم من الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي.

يأتي ذلك، في وقت تكافح البلاد عواقب الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص وترك مئات الآلاف في 11 ولاية تركية يحتمون في خيام أو مساكن مؤقتة.

وأوضح أردوغان في خطاب متلفز أن توقيع المرسوم، جاء بعد إجراء تقييم شامل لإجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة بالزلزال.

وفي حديث عن الإجراءات الحكومية المستعجلة لمساعدة المناطق المتضررة بالزلال، قال الرئيس التركي"الحكومة تمكت من رفع أثار الزلزال، وسنكمل 300 ألف منزل في عام واحدة والانتخابات لن تعرقل ذلك".

ولفت إلى أن " هناك من يحاول استغلال الزلزال وآثاره في سياقات سياسية، لكن ذلك لن يؤثر على عزمنا وخططنا"، منتقدا قادة المعارضة بالقول إن "تصريحات قادة المعارضة بشأن الزلزال وآثاره تبرهن على محاولاتهم المستمرة لنشر الشائعات".