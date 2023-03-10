العالم اليوم - الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 02:16 مساءً - دانت دولة الإمارات، يوم الجمعة، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

أسفرت العملية عن مقتل المنفذ وإصابة خمسة اسرائيليين وُصفت جراح أحدهم بـ"الميؤوس منها"، وذلك خلال إطلاق النار عليهم في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب.

وقالت حماس في بيان إن منفذ إطلاق النار في تل أبيب، ويبلغ من العمر 23 عاما، هو أحد أعضائها.