الكرملين: تجميد أوروبا لأصول روسيا يعد تعديا على الاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، خلال فيديو مصور، إلى المزيد من فرض العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث تواصل روسيا تطويق مدينة باخموت الأوكرانية، وتسعى للتقدم فى أجزاء من منطقة دونيتسك ولوجانسك.

وشنت موسكو قصفًا مدمرًا على عدة مدن فى أنحاء أوكرانيا، أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وقطع الكهرباء عن الآلاف.