استشهاد شاب فلسطينى برصاص مستوطن إسرائيلى شرق قلقيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ، 21 عاما، برصاص مستوطن، شرق قلقيلية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وبحسب القناة، أطلق مستوطن النار صباح اليوم، صوب الشاب وهو من قرية سنيريا جنوب مدينة قلقيلية الفلسطينية، فى محيط مستوطنة "معاليه شمرون"، وقد احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى جثمان الشهيد. فى وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرية سنيريا، جنوب قلقيلية، وفتشت عددا من المنازل، عرف منها منزل المواطن بديع عبد الكريم الشيخ، والد الشهيد عبد الكريم الذى ارتقى صباح اليوم برصاص مستوطن شرق قلقيلية.

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