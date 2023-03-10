فرنسا تحث إسرائيل على حماية المدنيين الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - دعت فرنسا، الحكومة الإسرائيلية إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وذلك بموجب التزاماتها الدولية، بعدما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين فى الضفة الغربية إلى 78 منذ بداية العام الجارى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعربت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، عن "قلق فرنسا العميق بعد العملية الإسرائيلية الأخيرة فى مخيم جنين". وقالت لوجندر، إن باريس "تحث الأطراف على احترام الالتزامات التى تعهدت بها، وتنفيذ مطالب مجلس الأمن فى 20 فبراير لا سيما تلك المتعلقة بوقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين". وشددت متحدثة الخارجية الفرنسية، على أنه "من الملح للغاية استعادة منظور سياسى لمصلحة حل الدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب فى سلام وأمن، فهذه هى الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين".

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