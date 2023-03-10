مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية يؤيد تعيين رافائيل جروسى لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات له، الثلاثاء الماضى، قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف، إنه لا يرى ضرورة فورية لزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، إلى موسكو بشأن محطة زابوريجيا النووية.
وأضاف أوليانوف: "يجب الإشارة إلى أن المحادثات بشأن منطقة زابوريجيا تفقد زخمها"، مؤكدًا أنه يتعين على رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية معالجة قضية إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا النووية مع أوكرانيا أيضًا.
كما أشار أوليانوف إلى أن "مسألة إنشاء منطقة سلامة وأمن نووى حول محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا تم تسليط الضوء عليها فى تصريحات جروسى قبل اجتماع مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين".
ولفت المبعوث الروسى، إلى أن "الأمريكيين والبريطانيين أدلوا بتصريحات بشأن دعمهم الشامل لجهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان السلامة النووية".
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