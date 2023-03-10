شولتس: بوتين ليس مستعدا للتفاوض بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ليس مستعدًا للتفاوض بشأن إنهاء الحرب فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام ألمانية.





وفى تصريحات لمجموعة "إن. بى. آر" للصحف الألمانية، أضاف شولتس: "للأسف، لا أرى استعدادًا فى اللحظة الحالية"، وأن أوكرانيا لا بد أن تقرر الظروف المستعدة لقبولها من أجل السلام. وأضاف شولتس، أن إمدادات الطاقة فى ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا، ستكون كافية فى الشتاء المقبل، وأن الاقتصاد الألمانى فى طريقه لتحقيق معدلات نمو لم تتحقق منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضى، بسبب الاستثمارات المكثفة فى حماية المناخ.

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