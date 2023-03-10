«فاجنر».. «القاهرة الإخبارية» ترصد عصا بوتين العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تصدرت مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية المشهد الميدانى فى أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة، لا سيما عقب إعلانها السيطرة على معظم مدينة باخموت الأوكرانية وحصارها بالكامل، حسبما أفاد تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية".





وفى تقرير بتقنية الفيديوجراف، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" نشأة المجموعة شبه العسكرية التى بمثابة عصا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لحسم معاركه العسكرية.

وأشار التقرير إلى أنه فى عام 2014، كان موعد تأسيس مجموعة "فاجنر" على يد رجل الأعمال يفجينى بريجوجين المعروف بقربه من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين منذ تسعينيات القرن الماضى، حينما كان بوتين يعمل فى مكتب عمدة سان بطرسبرج كان يتردد حينها على مطعم حتى أطلق عليه لقب طباخ بوتين، وفى نفس عام تأسيسها جرى تكليف "فاجنر" بأولى مهامها علنًا فى شبه جزيرة القرم، حيث ساعدت عناصرها القوات الانفصالية المدعومة من روسيا على السيطرة عل القرم حين ذاك.

ومنذ هذا التاريخ، شاركت "فاجنر" فى العديد من الصراعات فى جميع أنحاء العالم، لا سيما فى سوريا وعدد من البلدان الإفريقية، شركة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية موجودة إذن قبل أعوام من اندلاع الحرب فى أوكرانيا تضم بضعة آلاف من قدامى المحاربين وعناصر سابقة فى وحدات النخبة العسكرية ممن حصلوا على تدريب جيد.

ومع بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، جرى حشد عناصر "فاجنر" فى بداية الحرب لتعزيز القوات الروسية المتمركزة على الخطوط الأمامية، لكن مع استمرار الحرب تزايد الاعتماد على عناصر "فاجنر" بشكل كبير فى المعارك الحاسمة خاصة على جبهتى باخموت وسوليدار، وتشير التقديرات إلى أن المجموعة شبه العسكرية الروسية يبلغ قوامها نحو 20 ألف مقاتل يتمركز معظمها فى باخموت بشرق أوكرانيا وقد أعلن بريجوجين أن مجموعته سيطرت بالكامل على الجزء الشرقى من مدينة باخموت.

وفى تطور لافت، وجه رئيس مجموعة "فاجنر" سهام انتقاداته إلى قادة عسكريين روس، مؤكدا أن أخر الحسم فى المعارك خلال الفترة الماضية جاء نتيجة ما أسماه بالبيروقراطية العسكرية الروسية الرهيبة التى فشلت فى إحكام قبضتها على مدن واقعة بمنطقة دونيتسك قبل نهاية عام 2022.

ووضف تقرير "القاهرة الإخبارية"، اعتبر خبراء عسكريون أن انتقادات يفجينى بريجوجين، الملقب بطباخ بوتين، محاولة التصفيق للنصر الذى حققته تلك المجموعات بالمناطق التى انسحبت منها موسكو الأشهر الأخيرة من العام الماضى نتيجة الضغط الأوكرانى فى خيرسون وزابوريجيا ومعظم مدن الشرق.