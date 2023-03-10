بسبب «نورد ستريم».. أوروبا تعلن تسيير دوريات لحماية البنية التحتية البحرية

جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد الأوروبى، إن حادث خط الغاز الروسى "نورد ستريم" يؤكد الحاجة للدفاع عن أنشطتنا البحرية.

وأعلن النائب الأول للممثل الدائم الروسى للأمم المتحدة ديمترى بوليانسكى، اليوم الجمعة، أن روسيا ستوزع المراسلات مع ألمانيا والدنمارك والسويد بشأن التحقيق فى حوادث خطوط غاز نورد ستريم، بين أعضاء مجلس الأمن الدولى قريبا.

وقال بوليانسكى "إنهم يرفضون أى وصول إلى المعلومات، وهم يرفضون أى مشاركة بغض النظر عن حقيقة أننا طرف متضرر، لذلك يجب أن نكون جزءا من هذا التحقيق، لكنهم يكتبون إلينا فقط بعض الرسائل قائلين إننا نفعل ما نحن نفعله ونهتم بشئونك الخاصة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع بوليانسكى: "لكى نكون شفافين، سننشر هذه المراسلات بأكملها فى القريب العاجل ونوزعها على أعضاء مجلس الأمن".

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن المعلومات الأخيرة فى وسائل الإعلام الغربية حول حوادث نورد ستريم هى محاولة لصرف الانتباه عن ما حدث بالفعل.