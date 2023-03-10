«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع ضحايا إطلاق النار فى هامبورج لـ8 قتلى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشرطة الألمانية عن عدد الضحايا عبر موقعها على الإنترنت، ولم ترد أنباء عن الدافع المحتمل لإطلاق النار الذى صدم ثانى أكبر مدينة فى ألمانيا.
وقالت الشرطة، إنهم يعتقدون أنه لم يكن هناك سوى مطلق نار واحد، ويمكن أن يكون شخصًا قد عُثر عليه ميتًا فى المبنى، ومن جانبه، وصف المستشار الألمانى أولاف شولتس حادث إطلاق النار داخل مركز لشهود يهوه فى مدينة هامبورج شمال ألمانى بـ"العمل الوحشى".
وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب شولتس أن "عددًا من أفراد طائفة شهود يهوه سقطوا ضحايا عمل عنف وحشى الليلة الماضية"، مضيفًا: "أفكارى معهم ومع أحبائهم، ورجّحت الشرطة أن يكون مُطلق النار من بين القتلى الذين سقطوا فى الموقع.
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