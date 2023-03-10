العالم اليوم - أفران الفخار في العراق.. حرفة تعود إلى آلاف السنين

انتم الان تتابعون خبر أفران الفخار في العراق.. حرفة تعود إلى آلاف السنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 12:22 مساءً - في حي الكوازين في مدينة الموصل العراقية، يقضي الحرفيون ساعات في صنع عجينة طينية خاصة تستخدم في صنع الأفران، وهي حرفة يقولون إنها تعود إلى آلاف السنين.

وتستخدم أفران الفخار المعروفة باسم "التنور" في صنع الخبز التقليدي، ولا يزال الكثيرون في العراق يستخدمونها لطهي المأكولات الشعبية مثل اللحوم والأسماك.

وفي حديثه لـ"دوت الخليج"، قال الحرفي خالد الكواز: "هذه الحرفة ورثناها أبا عن جد.. صار لنا تقريبا آلاف السنين.. أجداد أجدادنا كانوا يستخدمون هذه الأفران".

وفي حين أن الأفران المصنوعة من الفولاذ، التي تعمل بالوقود، أصبحت منتشرة بشكل أكبر، ما يزال الزبائن يفضلون الأفران المصنوعة من الفخار، التي تمنح الخبز مذاقا خاصا، وفقا للحرفيين.

وعادة ما يصنع الحرفي ثلاثة أو أربعة أفران يوميا في ورشته بالموصل القديمة، وأحيانا أكثر من ذلك، في حالة زيادة الطلب.

وفي مخبز محلي، يصنع الخبازون خبز التندور الشعبي في فرن الطين. وفي هذا الصدد، قال الخباز إبراهيم: "مخبز الطين به نكهة خاصة.. والناس تحبه لأن خبزاته أطيب من تنور الحديد أو الغاز".

ويقول الخبازون إن فرنا واحدا من الطين يعيش عادة لمدة عامين على الأكثر.