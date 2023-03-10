رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتعزيز الردع ضد تهديدات الجارة الشمالية

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، اليوم الجمعة، بالعمل مع الولايات المتحدة على تعزيز الردع الموسع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





جاء ذلك خلال حفل تخريج الدورة الـ77 من الأكاديمية البحرية فى جينهيه على بعد 312 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة سيؤول، حيث أشار سيوك يول إلى أن الوضع الأمنى فى شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية يصبح أخطر من أى وقت مضى، بينما يواجه نظام الأمن العالمى تحديات غير مسبوقة.

وأكد يون سيوك، على أنه يجب علينا الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية وتحقيق السلام والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية فى مواجهة أى تحدٍ، ذلك يجب أن يكون مدعوما بالقدرة الدفاعية القوية التى تعلو على كل شىء ، وهو ما من شأنه أن يمكننا من تحقيق سلام حقيقى يحافظ على الأمن الوطنى بقوتنا الخاصة وليس سلاما وهميا يعتمد على حسن نية الطرف الآخر

وكان يون قد أدلى بتصريحات مماثلة من قبل فى إشارة على ما يبدو إلى مساعى الرئيس السابق مون جيه-إن للمصالحة مع كوريا الشمالية، وقال يون إن كوريا الجنوبية ستعزز الردع الموسع من خلال إنشاء نظام تخطيط وتنفيذ نووى بين سيئول وواشنطن لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية، ويعنى الردع الموسع التزام الولايات المتحدة بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية، بما فى ذلك القدرات النووية، للدفاع عن حلفائها.

وأضاف يون أنه سيبنى قدرة ساحقة على الاستجابة وموقف الردع بما فى ذلك من خلال نظام الردع "ثلاثى المحاور" الذى يتكون من العقاب الهائل والانتقام الكورى "KMPR" وهو برنامج لاستهداف قيادة الخصم فى حالة الطوارئ، ومنصة الضربة الوقائية "كيل تشين"، ونظام الدفاع الجوى والصاروخى الكورى"KAMD"، وتعهد رئيس كوريا الجنوبية بتحقيق "تحالف فى العمل" من خلال تعزيز التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.