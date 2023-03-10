زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شمال شرقى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، مدينة "فايز آباد" عاصمة إقليم بدخشان شمال شرقى أفغانستان، اليوم الجمعة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وحسبما أفاد المركز الوطنى الهندى للزلازل، فقد وقع مركز الزلزال على بعد 140 كيلومترًا شمال شرق مدينة "فايز آباد". وأضاف المركز الوطنى الهندى للزلزال، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة وقع أيضا صباح اليوم، فى مدينة "فايز آباد" الأفغانية، وهو يُعد رابع زلزال يحدث فى تلك المنطقة خلال أسبوع واحد. وكانت مدينة "فايز آباد" الأفغانية قد شهدت مؤخرا العديد من الزلازل، التى ربما تكون مصدر قلق كبير. يذكر أن نحو ألف شخص لقوا حتفهم، وأُصيب 1500 آخرين فى زلزال ضرب شرق أفغانستان فى شهر يونيو الماضى.

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