المفوضية الأوروبية تتبنى إجراءات جديدة لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر‎‎

وذكرت المفوضية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمى قبل ساعات - أن الإطار المؤقت الجديد للأزمة والانتقال يعدل ويطيل جزئيا الإطار المؤقت لتجاوز أزمات الدول الأعضاء والمعتمد فى 23 مارس 2022 لتمكين الأعضاء من دعم اقتصاداتهم فى سياق تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والذى تم تعديله بالفعل فى 20 يوليو 2022 و28 أكتوبر 2022 على التوالى.
وأضاف البيان أنه جنبا إلى جنب مع تعديل اللائحة العامة للإعفاء التى أقرتها المفوضية اليوم، سيساعد إطار عمل الأزمة والانتقال المؤقت فى تسريع الاستثمار والتمويل لإنتاج التكنولوجيا النظيفة فى أوروبا مع الأخذ فى الاعتبار التعليقات الواردة من الدول الأعضاء فى سياق المشاورة الهادفة، وفى ضوء خطة الصفقة الخضراء والإطار الجديد للأزمة المؤقتة.
وتابع البيان أن الإطار الجديد يزيد ويطيل من إمكانية قيام الدول الأعضاء بمزيد من الدعم للتدابير اللازمة للانتقال نحو صناعة خالية من الصفر.
يتعلق هذا على وجه الخصوص بخطط ومشاريع تسريع نشر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وخطط إزالة الكربون من عمليات الإنتاج الصناعى.
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