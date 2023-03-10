مجددا.. موسكو تحذر الناتو من عواقب تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذر ديمترى بوليانسكى، نائب ممثل روسيا الأول لدى الأمم المتحدة، من توريد دول الناتو طائرات مقاتلة لأوكرانيا، قائلاً إن ذلك سيعنى تورطها المباشر بالنزاع فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، أضاف بوليانسكى: "يتحدث البعض عن إمكانية توريد هذه الطائرات إلى كييف.. أنا لا أعرف مدى الحقيقة فى ذلك، لكن توريد هذه الطائرات سيعنى الكثير من الأمور، وسيفترض ذلك على الأغلب مشاركة مباشرة من دول الناتو فى صيانة المطارات، لأنه لا يوجد الكثير من المطارات المناسبة لذلك فى أوكرانيا".

وتابع الدبلوماسى الروسى: "تصوروا على سبيل المثال، أن هذه الطائرات تقلع من بولندا وتدخل المجال الجوى الأوكرانى، ثم تعود إلى بولندا للصيانة الفنية. هل سيعتبر ذلك بمثابة تورط من جانب بولندا فى مثل هذه الحالة؟ أعتقد نعم.. هذه مشاركة مباشرة، لذلك هناك الكثير من الأسئلة والقليل جدا من التفكير من جانب الغرب".

وجدد بوليانسكى التأكيد على أن توريد الدبابات لأوكرانيا، لن يغير أى شيئًا فى ساحة المعركة.

ورأى الدبلوماسى الروسى، أن النظام الأوكرانى يسعى ويهمه كثيرًا توريط الناتو بمشاركة مباشرة فى النزاع، لأن "هذه هى الفرصة الوحيدة لنظام زيلينسكى للصمود والاستمرار".

وقال: "يوجد بعض السياسيين فى الولايات المتحدة وأوروبا يشيرون إلى ضرورة إرسال الجيش إلى هناك والمشاركة فى القتال.. لكن هل تفهمون أن هذا يعنى بداية حرب عالمية ثالثة، لأننا نتحدث عن محاولة هزيمة دولة نووية".

كما شكك الدبلوماسى الروسى فى اتزان عقول من يطرح مثل هذه الدعوات.