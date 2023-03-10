الرئيس بوتين يهنئ نظيره الصينى بإعادة انتخابه لولاية ثالثة

جدة - نرمين السيد - وكان البرلمان الصينى قد صوت بالإجماع، فى الدورة الحالية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، على انتخاب الرئيس شى جين بينج لولاية ثالثة، ليصبح أول رئيس صينى ينتخب للمرة الثالثة لولاية مدتها 5 سنوات.

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