واشنطن وبروكسل تبحثان المخاوف بشأن استمرار العنف فى الأراضى المحتلة

جدة - نرمين السيد - بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى المخاوف المشتركة بشأن استمرار العنف فى إسرائيل والضفة الغربية وضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لاستعادة الهدوء وتهدئة التوترات.





جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان والأمين العام لدائرة العمل الخارجى الأوروبى ستيفانو سانينو.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، التزامهما القوى والمشترك لدعم أوكرانيا فى مواجهة الحرب الروسية.

كما أكدا أهمية منطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والانفتاح والازدهار والتزامهما العميق بالعمل معًا بشكل وثيق فى المنطقة.