العالم اليوم - المعدن الأصفر يلتقط أنفاسه وسط ترقب لبيانات الوظائف بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 10:23 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، المتوقع إعلانها اليوم لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويثبط رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدا.

كما يتجه مؤشر الدولار صوب مكاسب أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1832.24 دولار للأونصة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1836.20 دولار للأونصة.

ومع هذا، فقد المعدن الأصفر 1.2 بالمئة هذا الأسبوع ويتجه لتكبد خسائر للأسبوع الخامس في ستة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.03 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 932.20 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1376.46 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية، مع تسجيل الفضة لأسوأ أسبوع لها منذ منتصف أكتوبر.