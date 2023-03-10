باكستان: لم نحسم قرارنا بشأن المشاركة فى هذا الاجتماع

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، أفاد المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية فى باكستان، أن حكومة بلاده لم تتخذ حتى الآن قراراً نهائياً بشأن مسألة المشاركة فى اجتماع منظمة "شنجهاى للتعاون" المزمع عقده فى ولاية "جوا" الواقعة على الساحل الجنوبى الغربى للهند.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، اليوم الجمعة، فى تصريحات له: "فيما يتعلق بمسألة هذه المشاركة أو عدمها، فإننا فى هذه المرحلة لم نتخذ حتى الآن قرارات نهائية بشأنها، وأعتقد أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن هذه الاجتماعات".

جدير بالذكر أن الهند أرسلت دعوات رسمية إلى كافة أعضاء منظمة "شنجهاى للتعاون" ومن بينها باكستان والصين؛ لحضور اجتماع وزراء خارجية دول المنظمة والمقرر عقده خلال يومى الرابع والخامس من شهر مايو القادم، وهذه الدعوات تضمنت دعوة وزير الخارجية الصينى الجديد "تشين جانج" ووزير الخارجية الباكستانى "بيلاوال بوتو".

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "شنجهاى للتعاون" تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون بين الدول الأعضاء بالمنظمة فى مجالات مختلفة، ولكن العلاقات بين باكستان والهند تشهد توتراً منذ سنوات كثيرة؛ بسبب خلاف البلدين بشأن القضايا المتعلقة بالإرهاب عبر الحدود.