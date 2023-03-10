الرئيس الأمريكى يزور كندا.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وأعلن ذلك رئسى الزراء الكندى جستن ترودو، موضحًا أن من بين الموضوعات التى ستتم مناقشتها مع بايدن فى أوتاوا، الدعم المستمر لأوكرانيا فى مواجهة العملية العسكرية لـ روسيا، وعدم الاستقرار فى هايتى، ومرونة سلسلة التوريد، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا قال فيه إن الزعيمين سيناقشان أيضًا التعاون فى العمل المناخى والاقتصاد.

من جانبه، قال جستن ترودو -وفقا للبيان-: "كندا والولايات المتحدة حليفان وجارتان، والأهم من ذلك، صديقان". "أتطلع إلى الترحيب بالرئيس بايدن فى كندا".

كما تشمل القضايا التى ستتم مناقشتها شبكة قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية "نوراد"، والتى عادت إلى دائرة الضوء بعد ظهور بالون مراقبة صينى مشتبه به حلّق فوق كندا والولايات المتحدة الشهر الماضى.

وكانت آخر مرة توجه فيها رئيس أمريكى إلى كندا عندما جاء دونالد ترامب إلى كيبيك لحضور قمة قادة مجموعة السبع فى يونيو 2018.

عادة ما تكون كندا واحدة من أولى الرحلات الخارجية لرئيس جديد، لكن زيارة بايدن تأخرت، ويرجع ذلك جزئيا إلى كوفيد 19.

يذكر أن بايدن انتخب رئيسًا فى أواخر عام 2020، وعقد ترودو وبايدن عدة اجتماعات منذ ذلك الحين، وكان آخرها خلال قمة قادة أمريكا الشمالية مع الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فى مكسيكو سيتى فى يناير.