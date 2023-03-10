جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صوت لصالح القرار 54% من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين، أمس الخميس، وبناء على هذا التصويت قررت المنظمة البحث عن مكان غير إسرائيل لعقد مؤتمرها الـ47 المفترض أن يلتئم خلال العام المقبل 2024.
يذكر أن منظمة "اللغات الدولية" تأسست عام 1977 ومقرها هولندا، وتشمل أنشطتها مؤتمر اللغويات الربيعى السنوى والمدارس الصيفية الدورية.
وتنشر المنظمة أبحاثا علمية تناقش القضايا الفكرية والتنظيمية فى دراسة القواعد اللغوية، وتعد من المنظمات الرائدة فى علم اللغة على المستوى الدولى.
وعقدت المنظمة مؤتمراتها السابقة فى مدن عالمية منها: العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، والعاصمة المجرية بودابست عام 2018، والعاصمة النرويجية أوسلو 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظمة دولية تلغى عقد مؤتمرها فى إسرائيل.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.