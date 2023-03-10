منظمة دولية تلغى عقد مؤتمرها فى إسرائيل.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صوت لصالح القرار 54% من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين، أمس الخميس، وبناء على هذا التصويت قررت المنظمة البحث عن مكان غير إسرائيل لعقد مؤتمرها الـ47 المفترض أن يلتئم خلال العام المقبل 2024.

يذكر أن منظمة "اللغات الدولية" تأسست عام 1977 ومقرها هولندا، وتشمل أنشطتها مؤتمر اللغويات الربيعى السنوى والمدارس الصيفية الدورية.

وتنشر المنظمة أبحاثا علمية تناقش القضايا الفكرية والتنظيمية فى دراسة القواعد اللغوية، وتعد من المنظمات الرائدة فى علم اللغة على المستوى الدولى.

وعقدت المنظمة مؤتمراتها السابقة فى مدن عالمية منها: العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، والعاصمة المجرية بودابست عام 2018، والعاصمة النرويجية أوسلو 2019.