الولايات المتحدة: نؤيد إجراء حوار بنَّاء بين الهند وباكستان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "إننا نؤيد إجراء حوار بناء، ونؤيد اتباع الأساليب الدبلوماسية بين الهند وباكستان لحل النزاعات بينهما القائمة منذ زمن طويل"، وأضاف: "إننا شركاء، ونرغب فى دعم أى عملية يرونها مناسبة".
ولكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية استدرك قائلا: "إن أى قرارات تتعلق بهذا الشأن يتعين أن تتخذها الهند وباكستان بنفسيهما، لأن الأمر فى نهاية المطاف سيكون من شأنهما وحدهما فيما يتعلق باتخاذ مثل هذه القرارات، وليس من شأن الولايات المتحدة تحديد الطريقة التى يمكن أن تشارك بها الهند وباكستان فى أى حوار بينهما".
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